لقاء أعمال “جزائري-بريطاني” حول الطاقات المتجددة الخميس المقبل

كشفت وزارة الطاقات المتجددة والإنتقال الطاقوي، عن لقاء أعمال “جزائري-بريطاني” حول الطاقات المتجددة. سينظم الخميس المقبل. عبر تقنية التحاضر المرئي.

وأفاد بيان للوزارة. أن هذا التأكيد جاء خلال إستقبال الوزير بن عتو زيان. بمقر الوزارة نهاية الأسبوع. لسفيرة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بالجزائر، شارون آن واردل. حيث سمح هذا اللقاء للجانبين باستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين. والتحادث بخصوص فرص التعاون والشراكة في مجالات الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة.

وقدّم الوزير المحاور الكبرى للسياسة الوطنية في مجال الرصانة والفعالية الطاقويتين. موضحا أن “الإنتقال الطاقوي يشكل خيارا لا رجعة فيه. يسمح للجزائر بالتحرر تدريجيا من التبعية للطاقات الأحفورية وبعث تحول نحو الطاقات الخضراء الخالقة للثروة. بالإرتكاز على جميع الإمكانيات البشرية والطاقوية التي يحوزها البلد”.

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كما أعرب الوزير على “الضرورة العاجلة للتجسيد الميداني لجميع القرارات التي سيتم إتخاذها من طرف البلدان الموقعة على الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. مع نهاية هذه الدورة، من أجل التكفل بالرهانات ومواجهة التهديدات التي يلوح بها الإحتباس الحراري”. مضيفا أن طموحات الجزائر في مجال الإنتقال الطاقوي يمكنها أن تشكل إطارا للتعاون مع المملكة المتحدة التي لا تحتاج خبرتها في هذا المجال إلى أي دليل.

كما جاء في البيان انه “وتحسبا للقاء الأعمال “الجزائري-بريطاني” عبر التحاضر المرئي المزمع عقده بتاريخ 14 أكتوبر 2021 حول الطاقات المتجددة. أشار الوزير إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة للمستثمرين البريطانيين. لاسيما مع الإعلان القريب من طرف الوزارة، لمشروع إنجاز محطات كهروضوئية بطاقة 1000 ميغاواط كدفعة أولى في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة”.

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