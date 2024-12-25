لقاء الحكومة مع الولاة: اختتام أشغال الورشات الخمس المنبثقة عن اللقاء بعرض التقارير

استأنفت في هذه الاثناء فعاليات لقاء الحكومة مع الولاة، كما اختتمت أشغال الورشات الخمس المنبثقة عن اللقاء بعرض التقارير.

وقد انطلقت أشغال هذه الورشات بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بحضور الوزير الأول، نذير العرباوي. ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

ويعكف المشاركون في هذه الورشات على دراسة “الآليات المالية والميزانية للتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية المحلية المتوازنة والمستدامة”، “تحديات الأمن الغذائي والمائي”، و “تنمية الاقتصاد المحلي”. إلى جانب “عصرنة الخدمات العمومية الجوارية”. وكذا “الحوكمة الحضرية المستدامة”.