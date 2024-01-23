لقاء الرئيس تبون ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية.. هذه أبرز المحادثات

قال رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب مكت، أن لقائه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان وديا.

وأضاف بمب مكت، عقب استقباله من قبل الرئيس تبون، أنه نقل تحيات الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني. وتمنياته للجزائر رئيسا وشعبا وحكومة بالسعادة والازدهار. حيث أشار بالتعاون بين الدولتين والحكومتين وما شهدته الفترة الأخيرة من التقدم في الأعمال والمشاريع الكبرى.

كما تابع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، أن الرئيس تبون كلفه بتوصيل السلام إلى نظيره الموريتاني، متمنيا السعادة والازدهار.

وكان الرئيس تبون قد استقبل، أمس الاثنين، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب مكت.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام.