لقاء ثنائي بين الرئيس تبون ونظيره أردوغان

عقد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقاء ثنائي مع نظيره التركي رجب الطيب أردوغان في إسطنبول. وهذا حسب ما أفادت به وكالة الأنباء التركية.

ومن المنتظر- حسب وكالة الأناظول التركية- أن تتناول المباحثات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون

واستقبل الرئيس أردوغان، السبت، نظيره الجزائري بمراسم رسمية في مكتب الرئاسة التركي بقصر “دولمة بهتشه” في إسطنبول.

ويواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، زيارة العمل التي يجريها منذ يوم أمس الجمعة إلى جمهورية تركيا الشقيقة.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، سيلتقي الرئيس تبون خلال هذه الزيارة أخاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتعرف العلاقات الجزائرية-التركية المتجذرة في التاريخ وتيرة متسارعة لتعزيز وتنويع مجالات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة.

وتبادل البلدان، زيارات رسمية مكثفة ونوعية، سمحت بالتأسيس لشراكة مستدامة ومتكاملة الجوانب.

وكان رئيس الجمهورية قد حل أمس الجمعة بإسطنبول تركيا رفقة وفد وزاري هام.