أعلنت وزارة الصناعة عن تنظيم لقاء خاص بمتابعة وتنمية النشاطات المرتبطة بصناعة الدراجات والدراجات النارية، يوم 19 جانفي القادم.

وجاء في بيان الوزارة أن اللقاء هدفه تسليط الضوء على المشاكل والنقائص التي يعاني منها كل نشاط ومحاولة إيجاد حلول لها.

لا سيما من خلال استغلال الإمكانيات الصناعية الموجودة وإحداث الترابط والتكامل بين مختلف المؤسسات.

كما يهدف هذا اللقاء إلى دراسة إمكانية إعادة بعث الأنشطة المتوقفة المتعلقة بصناعتها.

وعليه، فإن مختلف المتعاملين الإقتصاديين، من مصنّعين ومناولين، الممارسين لهذه النشاطات الصناعية.

وكذا الراغبين في حضور اللقاء، مدعوون لإرسال طلب مشاركة مرفقا ببطاقة تقنية تعريفية للمؤسسة ونوع نشاطها ومنتجاتها، على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

بعد إحصاء الطلبات ودراستها، سيتم إرسال دعوات رسمية للمشاركين.

طالع أيضا:

قام وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الخميس بزيارة فجائية للمؤسسة العمومية “محروسة” لصناعة الزيوت الغذائية. حيث عاين مختلف وحدات مصنع إنتاج زيت المائدة بهذه المؤسسة، الذي أعيد تشغيله مؤخرا بعد توقف دام أكثر من سنتين.

ووقف زغدار خلال هذه الزيارة على كميات إنتاج هذا المصنع المقدرة بـ 130 طن يوميا وكيفية تموين السوق بهذه المادة.

وأعطى الوزير تعليمات لرفع وتيرة العمل لتشمل أيام العطل الأسبوعية. بهدف تلبية الطلب الكبير على مادة زيت المائدة في الآونة الأخيرة.

كما شدد على ضرورة استكمال مشروع خط الإنتاج الثاني في أقرب الآجال. وهو ما سيسمح برفع قدرات الإنتاج الإجمالية إلى 400 طن يوميا.

وتعد مؤسسة المحروسة إحدى فروع المجمع العمومي للصناعات الغذائية “أغروديف”. بعد أن تم تحويلها إلى القطاع العمومي التجاري الصناعي في إطار استرجاع الأملاك المصادرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتابعين قضائيا. والتي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية وكذا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة لإعادة بعث كل المؤسسات المتوقفة.