لقاء مولودية وهران – شباب قسنطينة رسميا بعين تموشنت

برمج الديركتوار المؤقت للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم رسميا لقاء مولودية وهران والضيف شباب قسنطينة بملعب “أوسياف عمار” بعين تموشنت.

وسيُلعب اللقاء يوم الثلاثاء 24 أفريل بداية من الساعة الرابعة مساءا لحساب الجولة ال27 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وكانت لجنة العقوبات للرابطة قد قررت مُعاقبة فريق مولودية وهران بأربع لقاءات دون جمهور منها 2 خارج ملعب أحمد زبانة.

وكان مولودية وهران قد تعرض للعقوبة بسبب إجتياح الحمراوة لأرضية الميدان خلال لقاء فريقهم ضد شباب بلوزداد في الجولة ال24.