لقاء هام بين وزير النقل والسفير الإسباني بالجزائر

استقبل وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين،بمقر الوزارة، سفير مملكة إسبانيا بالجزائر، فراندو موران. وذلك بحضور المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة “إندرا” الإسبانية، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، إلى جانب إطارات من الوزارة.

خُصّص هذا اللقاء لبحث سبل إيجاد حلول ودّية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، من أجل تجاوز الصعوبات التي عرفها مشروع تطوير وتسيير المجال الجوي. تمهيدًا لاستكمال الأشغال المتبقية، وهو المشروع الذي أنجزته شركة “إندرا” الإسبانية لفائدة المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى حلحلة جميع الإشكالات التقنية والتنظيمية التي تعيق استكمال المشروع. مشددًا على الأهمية الاستراتيجية لهذه المنشأة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. الرامية إلى عصرنة منظومة الملاحة الجوية الوطنية وتعزيز بنيتها التحتية.

من جهته، عبّر سعادة السفير فرناندو موران عن التزامه بمواصلة دعم هذا المشروع،مؤكّدًا استعداده. لتوفير كافة الظروف الملائمة لاستكماله في أقرب الآجال.