لقاء وطني حول تسوية العقار الفلاحي

ترأس الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حميد بن ساعد، اليوم السبت، لقاء وطنيا بخصوص المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للاملاك الخاصة للدولة في مختلف صيغ المنح و الاستغلال.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، تم خلال هذا اللقاء عرض المنشور الوزاري المشترك المصادق عليه من طرف السادة الوزراء بتاريخ 1 جوان 2025.

وجاء هذا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اشرافه على الاحتفال بالذكرى الخمسون لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الحزائريين. والمتضمنة تسوية ملف العقار الفلاحي وطيه قبل نهاية سنة 2025.

كما تم ايضا عرض رزنامة تجسيد خارطة الطريق المقترحة لتطهير العقار الفلاحي والمنصة الرقمية الخاصة بذلك.

وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام أن هذا المنشور يكرس إرادة الدولة الرشيدة. في إعادة تنظيم واستغلال العقار الفلاحي بطريقة عقلانية وعادلة وفعالة.

موضحا أن هذا المنشور الوزاري يوفر للاطارات التنفيذية ادوات عمل عملية وواضحة. تستند الى النصوص القانونية والتنظمية السارية وتجسد مبادئ الحوكمة الرشيدة.

ويأتي ذلك، من خلال تعزيز التنسيق بين التطهير واسترجاع الاراضي غير المستغلة. وتثبيت الفلاحين الفعليين ضمن أطر قانونية مستقرة.

وتشجيع الاستثمارات الفلاحية الكبرى، لاسيما في المناطق الصحرواية. وتكثيف الرقابة على تحويل وجهة العقار الفلاحي.

وفي هذا الصدد، دعا حميد بن ساعد خلال هذا اللقاء الذي يعد تاريخي من نوعه، على ضرورة العمل الفعلي بكل شفافية ونجاعة وتجنيد الكل والبذل لمزيد من المجهودات لحل الاشكاليات والعراقيل التي تعيق العقار الفلاحي. وتسريع عملية تطهيره الذي يعتبر محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.