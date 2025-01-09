لقاحات وتوصيات.. السعودية تضع شروطا جديدة لأداء العمرة

وجّهت هيئة الطيران المدني السعودية تعليمات إلى كافة شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة العربية السعودية. تفيد بوضع شروط جديدة للمسافرين لأداء مناسك العمرة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني ضرورة التأكد من حصول حاملي تأشيرة العمرة أو الراغبين في أداء مناسك العمرة. بغض النظر عن نوع التأشيرة على التطعيمات اللازمة.

دعت هيئة الطيران المدني جميع شركات الطيران إلى إبلاغ المسافرين القادمين إلى المملكة من حاملي تأشيرات العمرة أو الراغبين في أداء العمرة والزيارة. بغض النظر عن نوع التأشيرة، بضرورة الإلتزام بالاشتراطات الصحية المدرجة. على موقع وزارة الصحة للتأكد من حصول المسافرين على التطعيمات اللازمة، بما في ذلك لقاح الحمى الشوكية النيسرية.

تطعيم الحجاج ضد مرض الحمى الشوكية النيسرية

حثت هيئة الطيران المدني شركات الطيران على تطعيم المسافرين بلقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ من النوع متعدد السكريات أو المقترن. وعلى المسافرين الحصول على شهادة تطعيم صادر قبل الوصول إلى المملكة، “مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على ثلاث سنوات بالنسبة للنوع متعدد السكريات أو 5 سنوات للنوع المقترن.

وأعلنت الهيئة، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد معفون من تلقي لقاح الحمى الشوكية النيسرية. وشددت الهيئة أيضاً على ضرورة قيام شركات الطيران باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند صعود الركاب إلى الطائرة. والتأكد من تزويدهم بالوثائق اللازمة التي تحددها دولة العبور ودول المقصد. مشيرة إلى أن عدم الالتزام بالتعاميم الصادرة عن الهيئة يشكل مخالفة وانتهاك صارخ لأوامر الحكومة وسيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحميله المسؤولية عن العواقب المترتبة على ذلك.

وفى هذا السياق دعت وزارة السياحة كافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة إلى الالتزام بكافة أحكام لائحة موسم العمرة 1446هـ حتى لا تقع أي شركة تحت طائلة القانون. حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين الذين يؤدون مناسك العمرة .وأيضاً للحفاظ على حقوق ومصالح شركات السياحة معا ليخرج موسم العمرة الجديد بأفضل حال.

كما دعت الوزارة كافة المواطنين إلى عدم حجز أي رحلات عمرة إلا عن طريق شركات السياحة المرخصة. وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج خارج البلاد. وحتى لا يتعرضوا لعمليات احتيال من السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية.