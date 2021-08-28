للأسبوع السابع على التوالي..مئات الآلاف يتظاهرون في فرنسا بسبب الزامية الشهادة الصحية

شارك حوالي 160 الف شخص في مظاهرات بالمدن الفرنسية احتجاجا على التصاريح الصحية التي فرضتها الحكومة الفرنسية على المواطنين.

وحسب وسائل اعلام فرنسية، فإنه للسبت السابع على التوالي يتظاهر معارضو التصريح الصحية في مختلف المدن الفرنسية، اين وصل عدد المشاركين في الأسبوع الماضي الى 175 الف شخص، في حين وصل الى رقم قياسي في السبت الذي قبله بـ215 الف شخص.

هذا وأصبحت التصاريح الصحية في فرنسا اعتبارا من 9 اوت الجاري، إلزامية لارتياد المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق الكبيرة، وللسفر بالطائرة وقطارات المسافات الطويلة.