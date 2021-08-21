اشتباكات عنيفة في بعض المدن الفرنسية اثر احتجاجات ضد قيود كورونا!

شهدت بعض المدن الفرنسية اليوم السبت، احتجاجات واسعة بسبب القيود المفروضة بسبب جائجة كورونا، أين خرج الآلاف من المواطنين الى الشوارع الفرنسية للإحتجاج للأسبوع السادس على التوالي.

وحسب مختلف وسائل الإعلام الفرنسية، فلقد عرفت المظاهرات في مدينة مونبيلييه اشتباكات بين المحتجين اليمينيين واليساريين المتطرفين، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وخرج آلاف المحتجين الى شوارع باريس، مارسيليا، تولون، ليل، مونبيلييه وغيرها من المدن للإجتجاج على القيود التي تفرضها السلطات الفرنسية بسبب وباء كورونا.

خصوصا بعد اعتمادها التصاريح الخاصة لزيارة بعد الأماكن العامة، والتي يحصل عليها المطعمون ضد فيروس كورونا فقط.