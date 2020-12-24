للأسبوع السادس على التوالي..مدفعية “البوليزاريو” تدكّ جحور جيش “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأربعاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ42، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الأربعاء ، جنود الإحتلال المغربي في منطقة لݣصيبيين بقطاع الفرسية.

بالإضافة الى قصف عنيف استهدف جحور قوات العدو المتخندقة بمنطقة ݣلب أظليم بقطاع تشلة.

أما بالنسبة لنهار اليوم، فلقد مس القصف الصحراوي، تخندقات “المخزن” في منطقة سبخة العكريش بقطاع السمارة ومنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية.

في حين تم دك مواقع القوات المغربية بمنطقتي خنݣة الشيظمية وروس السبطي بقطاع المحبس.

وختم ذات البيان أن هجومات “البوليزاريو”، قد كبّدت القوات المغربية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.