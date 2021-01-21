للأسبوع العاشر على التوالي..قصف “البوليزاريو” يدّك جحور قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس ، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأربعاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ70، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الأربعاء، قواعد قوات العدو.

وذلك في منطقة روس بن اعميرة قطاع الفرسية اين شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد منها .

أما بالنسبة لليوم الخميس، فلقد مس القصف الصحراوي، بمنطقة اعظيم ام اجلود قطاع اوسرد مرتين متتاليتين .

بالإضافة الى استهداف منطقة ازمول ام خملة قطاع ام ادريكة، ومنطقة اشرك السدرة بقطاع الكلتة .

وأضاف نفس البيان، بأنه تم قصف قوات المخزن المغربي المتمركزة في منطقة ام الدكن قطاع البكاري مرتين متتاليتين .

كما تم قصف قواعد الجنود المغاربة المتخندقة في منطقة اكرارت الفرسيك بقطاع المحبس حسب نفس البيان العسكري.