للتكفل بانشغالات المواطنين.. إطلاق بوابة إلكترونية للشكاوى مع الوزارات

تم، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية. والتي تهدف إلى ضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين وتعزيز ثقتهم في الإدارة وكذا تقييم أداء الإدارات والمرافق العمومية.

وتم الإطلاق الرسمي للبوابة خلال لقاء تنسيقي على مستوى ولاية الجزائر بعنوان: “التكفل بانشغالات المواطنين في صلب اهتمامات الإدارة المحلية”. وجمع بين وسيط الجمهورية، مجيد عمور، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العربي مرزوق، ممثلا عن الوزير، ابراهيم مراد، ووالي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي. حيث تم بصفة رسمية إطلاق البوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية. والتي تضاف إلى آليات المتابعة التي تم استحداثها لضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين. وتعزيز ثقتهم في الإدارة وكذا تقييم أداء الإدارات والمرافق العمومية.

وفي هذا الصدد, أكد وسيط الجمهورية أن هذا اللقاء يهدف إلى “تمتين التعاون المشترك بين هيئة وسيط الجمهورية والجماعات المحلية ومختلف الدوائر الوزارية”. “بهدف الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعات هذا الأخير والتي تتلخص في تقديم خدمة عمومية ذات جودة”. و”كذا حماية كل حقوقه المنصوص عليها قانونيا. مذكرا بأن استحداث هيئته “جاء وفاء من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لالتزاماته الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وتكريس دولة القانون”.

كما لفت إلى أن اللقاء “يندرج ضمن مسعى ضمان التكفل الأحسن بانشغالات المواطنين. والذي يستلزم وضع آليات تقييم دائمة لأداء الإدارة ضمانا لنوعية خدمات عالية الجودة”.

وفي هذا الشأن –يضيف عمور– تم بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “تنصيب خلية. على مستوى الولاية تتولى المتابعة الصارمة لعملية مسك سجل الشكاوى. الذي تم تفعيله طبقا لقرارات رئيس الجمهورية. وكذا إدراج وضعية معالجة العرائض ضمن جدول أعمال مجلس الولاية مرة كل 3 أشهر”. مشددا على أن “ضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين تمر حتما عبر تطوير الاداء الوظيفي للمرفق العمومي وضمان الاصغاء الجيد للمواطن وتوفير الظروف الملائمة لحسن استقباله وكذا المعالجة الدقيقة وفي الآجال المعقولة لتلك الإنشغالات”.