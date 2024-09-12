للحصول على تأشيرات شنغن.. فرنسا تقدم هذه النصائح

في سياق استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين فرنسا والفلبين. قدمت السفيرة الفرنسية ماري فونتانيل مؤخرًا نصائح قيمة للمواطنين الفلبينيين الراغبين في الحصول على تأشيرات شنغن.

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تستعد فيه الخطوط الجوية الفرنسية لافتتاح خط مباشر إلى الفلبين في ديسمبر المقبل. مما يشير إلى زيادة طلبات الحصول على تأشيرة لفرنسا.

وشدد السفير فونتانيل على أهمية التخطيط الدقيق والمسبق للسفر.

وحثت على عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لبدء إجراءاتهم. مشددة على أن هذا الاحتياط ضروري لتجنب أي خطر يعرض إقامتهم للخطر.