للراغبين في الدراسة بأمريكا.. توجهوا لهذا الكشك بصالون الكتاب

دعت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، الراغبين في إكمال دراستهم في الولايات المتحدة، إلى الإقتراب من كشك EducationUSA في الصالون الدولي للكتاب بقصر المعرض.

وجاء في بيان للسفارة على صفحتها بفايسبوك: “راكم حابين تكملو قرايتكم في الماريكان؟. زورونا في كشك EducationUSA في صالون الطالب في الجناح “ن” بقصر المعارض سافكس”.

وأوضحت الوزارة، أن الكشك متوفر هذا السبت والأحد من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء.

كما يوفر هذا الكشك، معلومات أكثر حول كيفية الحصول على قبول من الجامعات الأمريكية. وإيجاد المنح الدراسية والمزيد.

وأشار البيان، إلى أنه وفي حالة تعذر على المهتمين الإقتراب من الكشك في التاريخ المحدد، فعليهم التسجيل في رابط متوفر على صفحة السفارة، لحجز جلسة إستشارة مجانية.

https://web.facebook.com/photo/?fbid=336341611870338&set=a.247073504130483

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السفارة الأمريكية تبحث عن أمين صندوق

تبحث السفارة الأمريكية لدى الجزائر، عن أمين صندوق لديه خبرة في مجال المحاسبة ومسك الدفاتر والنقد. وجاء في منشور للسفارة على صفحتها بفايسبوك: “هل تعمل في مجال المحاسبة أو المالية؟. تبحث السفارة الأمريكية عن أمين صندوق عنده ثلاث سنوات خبرة بشكل تدريجي في المحاسبة التقنية. أو مسك الدفاتر وسنة واحدة على الأقل من الخبرة في التعامل مع النقد”. كما تتضمن متطلبات الوظيفة درجة ليسانس مجال المالية أو المحاسبة ومستوى 3 في اللغة الإنجليزية 4 في العربية والفرنسية.

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