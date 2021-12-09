للراغبين في السفر.. شروط جديدة لدخول روسيا

قامت فيديرالية روسيا، بتحديث شروط الدخول إليها اعتبارًا من نهار اليوم الخميس.

وحسب آخر التحديثات، فإن الركاب المؤهلون للسفر هم كل من المواطنين والمقيمين الدائمين في روسيا وأفراد أسرهم.

كما يمكن لمواطني المملكة المتحدة والمقيمين فيها دخول الأراضي الروسية. بالإضافة إلى رعايا كل من أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، كوبا، مصر، إثيوبيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، الهند، اليابان، كازاخستان، كوريا، قيرغيزستان. جزر المالديف، قطر، صربيا، سيشيل، سنغافورة، سريلانكا، سويسرا، سوريا، طاجيكستان وتنزانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفنزويلا وفيتنام.

كما يمكن للطلاب من دخول الأراضي الروسية بموافقة خطية صادرة عن جامعتهم.

ويجب تقديم الموافقة إلى دائرة الأمن الفيدرالية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من قبل الجامعة.

وتشمل التحديثات الجديدة أيضا تعليق إصدار التأشيرة الالكترونية.

أما بخصوص PCR، يجب أن يكون لدى الركاب الذين يدخلون أو يمرون عبر الاحتياطي الفيدرالي الروسي نتيجة سلبية لاختبار PCR. و48 ساعة قبل الوصول.

كما يجب أن تكون نتيجة الاختبار باللغة الإنجليزية أو الروسية. بالإضافة إلى ذلك، يتم قبول ترجمة موثقة إلى اللغة الروسية.

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شروط جديدة لدخول دول منطقة شنغن

وضعت بعض الدول في منطقة شنغن قيودًا جديدة من أجل لتعزيز مراقبة الحدود. وفقًا لتقارير موقع معلومات تأشيرة شنغن.

ايرلندا: اختبار سلبي اجباري وتطعيم غير الملقحين

للوصول إلى أيرلندا، على سبيل المثال يتعين عليك تقديم اختبار سلبي على متن الطائرة.

ويتم قبول اختبار PCR فقط ، كما توضح وزارة الصحة الأيرلندية.

النرويج: اختبار قبل أقل من 24 ساعة من الرحلة

لكي يُسمح لك بدخول الأراضي النرويجية، يمكن إجراء الاختبار في مراكز الفحص المحددة في نقاط العبور الحدودية. أو حتى قبل أقل من 24 ساعة من السفر، وفقًا لتقارير Schengen Visa Info.

سويسرا: الاختبار الثاني خلال فترة الإقامة

طالب المجلس الفيدرالي السويسري بإجراءات فحص أكثر صرامة.

ويتعلق الأمر باختبار covid-19 سلبي يتم إجراؤه قبل السفر واختبار ثانٍ يجب إجراؤه من قبل جميع المسافرين. بين اليوم الرابع والسابع من إقامتهم في سويسرا.

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