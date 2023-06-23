للراغبين في السفر.. هذه أسعار الطعام والإقامة بالاتحاد الأوروبي

مع بدء موسم السفر الصيفي ، يسعى السياح الذين يخططون لمغامرتهم الأوروبية في عام 2023 بشغف. إلى الحصول على رؤى حول التكاليف المتوقعة للطعام والإقامة.

على الرغم من ارتفاع التضخم جعل الزائرين يفكرون مرتين بشأن إنفاقهم خلال العطلة الصيفية. وإذا لم يكن هناك شيء، فإن الوضع جعلهم أكثر حذراً بشأن الأسعار.

وقام موقع Schengen بتجميع تحليل شامل للوجهات الشهيرة في جميع أنحاء القارة الأوروبية. والتي تعتبر أشهر وأسعار الطعام والإقامة التي تم الكشف عنها حتى يدرك أولئك الذين يخططون لقضاء عطلاتهم القادمة ما ينتظرهم.

إسبانيا

وفقًا لـ Hikers Bay، تتكلف الوجبات في مطعم ميسور التكلفة ما بين 8 إلى 17 يورو. في حين أن الوجبات لشخصين في مطعم متوسط المدى مع وجبات من ثلاثة أطباق يمكن أن تكلف ما بين 30 إلى 80 يورو.

النقل رخيص نسبيًا ؛ تبلغ تكلفة التذكرة ذات الاتجاه الواحد 1.50 يورو، بينما يمكن أن تكلف البطاقة الشهرية 40 يورو.

تكلف سيارات الأجرة حوالي 1.10 يورو للكيلومتر الواحد ، بينما تتراوح تكلفة الانتظار لمدة ساعة بين 18 يورو و 30 يورو.

من ناحية أخرى، يمكن أن يتكلف استئجار سيارة ما بين 100 يورو و 200 يورو، اعتمادًا على السيارة. حيث تبلغ تكلفة السيارات الفاخرة 230 يورو بينما يبلغ متوسط السعر 134 يورو.

يمكن أن تختلف أماكن الإقامة ، حيث تبلغ أسعار النزل حوالي 45 يورو، و 10 يورو أخرى لفنادق ذات نجمتين. و90 يورو للفنادق ذات الثلاث نجوم، بينما يمكن أن تكلف الأماكن الفاخرة مثل الفنادق من فئة الخمس نجوم 231 يورو.

فرنسا

اكتسبت الوجهة الشعبية اسمها لكونها وجهة جميلة ووجهة فاخرة للغاية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الأسعار أعلى قليلاً مما هي عليه في البلدان الأخرى.

على سبيل المثال، يمكن أن تتراوح الوجبات في المطاعم في فرنسا من 20 يورو في اليوم. لأولئك الذين لديهم نمط رحالة أكثر إلى 50 يورو في نهاية الأسبوع و 123 يورو للأسبوع بأكمله.

كما يمكن لأولئك الذين يرغبون في وضع ميزانية للسفر أن يتوقعوا أسعارًا مثل 33 يورو في اليوم. و 85 يورو لكل عطلة نهاية الأسبوع ، و 205 يورو في الأسبوع.

بشكل عام، يمكن أن تكلف الوجبة في مطعم رخيص ما بين 10 يورو و 20 يورو. بينما تتراوح تكلفة الوجبة لشخصين في مطعم متوسط المدى بين 40 و 90 يورو.

حسب النقل ، يمكن أن تكلف الإيجارات 150 يورو في المتوسط ، في حين أن السيارات الاقتصادية. يمكن أن تكلف حوالي 95 يورو. والسيارات الفاخرة يمكن أن تصل إلى 232 يورو.

من ناحية أخرى، يمكن أن تكلف التذكرة ذات الاتجاه الواحد حوالي 2.10 يورو، بينما تبلغ تكلفة التذكرة الشهرية 66 يورو.

تكلف سيارات الأجرة حوالي 1.80 يورو في المتوسط لكل كيلومتر. في حين أن ركوب التاكسي لمدة ساعة يمكن أن يصل إلى 26 يورو.

يمكن أن تتراوح الإقامة في فرنسا من 51 يورو لبيوت الشباب، و106 يورو للفنادق ذات الثلاث نجوم. و425 يورو لفنادق الخمس نجوم في فرنسا.

اليونان

تبلغ تكلفة الفنادق في اليونان حوالي 53 يورو ؛ يمكن أن تبلغ تكلفة الفنادق ذات الثلاث نجوم حوالي 74 يورو. بينما يكلف فندق الخمس نجوم 300 يورو.

حسب النقل ، تبلغ تكلفة التذكرة ذات الاتجاه الواحد حوالي 1.20 يورو، ويمكن أن يصل التذكرة الشهرية إلى حوالي 30 يورو.

وتبلغ تكلفة استئجار سيارة حوالي 123 يورو ؛ 63 يورو للسيارات الاقتصادية و 208 يورو للسيارات الفاخرة.

بالإضافة إلى ذلك، تبلغ تكلفة ركوب سيارة الأجرة لمسافة كيلومتر واحد يورو واحد. بينما يمكن أن تصل تكلفة الانتظار لمدة ساعة واحدة إلى 12 يورو.

ويمكن أن تكلف وجبة من ثلاثة أطباق لشخصين في مطعم متوسط المدى 44 يورو. بينما تتراوح الوجبات في مطعم رخيص بين 6 و 20 يورو.

البرتغال

هذه الوجهة ، على الرغم من كونها واحدة من أجمل الأماكن في أوروبا، إلا أن أسعارها منخفضة نسبيًا. حيث تبلغ تكلفة الوجبة في مطعم رخيص حوالي 9 يورو في المتوسط. بينما يمكن أن تصل وجبات الطعام لشخصين في مطعم متوسط المدى من 25 يورو إلى 70 يورو.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكلف المواصلات حوالي 1.30 يورو و 2.40 يورو للتذكرة ذات الاتجاه الواحد. في حين يمكن أن تكون البطاقة الشهرية 40 يورو.

يمكن أن تكلف ركوب سيارات الأجرة في البرتغال 0.80 يورو للكيلومتر الواحد و 15 يورو للانتظار لمدة ساعة.

من ناحية أخرى ، يمكن أن تصل أسعار تأجير السيارات إلى حوالي 116 يورو. وتبلغ تكلفة السيارات الاقتصادية 73 يورو والسيارات الفاخرة حوالي 209 يورو.

ويمكن للمرء أن يجد بيوتًا رخيصة تصل إلى 33 يورو في البرتغال. في حين أن الفنادق ذات الثلاث نجوم يمكن أن تصل إلى 83 يورو. والفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم يمكن أن تكلف حوالي 161 يورو.

كرواتيا

يمكن أن تكون أسعار الإقامة في كرواتيا رخيصة نسبيًا، على الرغم من أنها ليست رخيصة مثل البرتغال.

ويمكن أن يكلف نزل لليلة واحدة 29 يورو؛ من ناحية أخرى، يمكن أن يصل سعر فندق ثلاث نجوم إلى حوالي 78 يورو. بينما يمكن أن يصل سعر فندق الخمس نجوم إلى 355 يورو.

كما أن التجول في جميع أنحاء البلاد ليس مكلفًا أيضًا، حيث تبلغ تكلفة تذاكر الاتجاه الواحد 1.30 يورو. بينما يمكن أن يصل متوسط التذكرة الشهرية إلى حوالي 45 يورو في المتوسط.

لا يعد ركوب سيارة أجرة فكرة سيئة لأن السعر المبدئي هو 0.79 يورو. في حين أن الركوب لمدة ساعة واحدة يمكن أن يصل إلى 6.70 يورو.

الإيجارات ليست باهظة الثمن أيضًا، حيث تبلغ تكلفة تأجير السيارات 104 يورو في المتوسط. بينما يمكن أن تصل أسعار السيارات الاقتصادية إلى 49 يورو. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكلف السيارات الفاخرة حوالي 214 يورو.

يمكن أن يكون الطعام أيضًا ميسور التكلفة في كرواتيا، حيث تبلغ تكلفة الوجبة الرخيصة حوالي 8 يورو. بينما يمكن أن تكون الوجبات لشخصين بسعر عادي حوالي 40 يورو.

إيطاليا

من المتوقع أن تكون إحدى الوجهات الأكثر زيارة في العالم ذات تكلفة طفيفة. ومع ذلك ، وفقًا لـ Hikers Bay ، يمكن أن تكون أسعار الإقامة في إيطاليا حوالي 43 يورو لبيوت الشباب. و 91 يورو للفنادق ذات الثلاث نجوم ، و 300 يورو للفنادق الخمس نجوم.

ولا يمثل التجول في المدينة مشكلة أيضًا ، خاصةً لأولئك الذين يرغبون في استكشاف المدينة بشروطهم الخاصة. عادةً في سيارة مستأجرة يمكن أن تكلف 110 يورو في المتوسط.

يمكن أن تصل تكلفة السيارة الفاخرة إلى 325 يورو. لكن يمكن استئجار سيارة اقتصادية مقابل ما لا يزيد عن 53 يورو.

من ناحية أخرى ، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التنقل بوسائل النقل العام. تبلغ تكلفة التذكرة ذات الاتجاه الواحد 1.50 يورو ويمكن أن يصل سعر التذكرة الشهرية إلى 35 يورو.

يمكن أن يكلف السفر بسيارة أجرة 1.30 يورو كسعر يبدأ. بينما يمكن أن تصل تكلفة القيادة لمدة ساعة واحدة إلى 28 يورو.

يمكن للمرء تذوق الطعام الإيطالي اللذيذ مقابل 15 يورو للوجبات في المطاعم الرخيصة. بينما يمكن للمطاعم متوسطة المدى أن تقدم لك وجبة من ثلاثة أطباق لشخصين مقابل 60 يورو فقط.

قبرص

لا عجب أن هذه الوجهة تنمو بين السياح الأوروبيين ، فهي جزيرة فردوسية. باستثناء كونها جميلة بشكل استثنائي ، فهي رخيصة نسبيًا – أرخص من بين جميع الخيارات حتى الآن.

قد تكلفك الإقامة في نزل في قبرص 27 يورو ، بينما توفر لك الفنادق ذات الثلاث نجوم غرفة مقابل 79 يورو. يمكن لأولئك الذين يتمتعون بإقامة فاخرة الحصول على غرفة في فندق خمس نجوم مقابل 168 يورو.

كما أن الوجبات بأسعار معقولة جدًا للزوار ، حيث يتم تقديم وجبة في مطعم رخيص تكلفتها حوالي 13 يورو. بينما يمكن أن تتراوح وجبات الطعام لشخصين بين 37 و 80 يورو.

لا يمثل النقل في جميع أنحاء البلاد مشكلة أيضًا ، حيث يمكن السفر عبر الجزيرة بأكملها في غضون ثلاث ساعات. تبلغ تكلفة التذاكر ذات الاتجاه الواحد 1.50 يورو ، ويمكن أن يصل التذكرة الشهرية إلى 45 يورو.

تبلغ نقطة الانطلاق لسيارات الأجرة 1.20 يورو، ويمكن أن تصل تكلفة ركوب سيارة الأجرة لمدة ساعة واحدة إلى 30 يورو.

يمكن لأولئك الذين يتجولون في المكان استئجار سيارة مقابل 171 يورو. في حين أن السيارات الفاخرة يمكن أن تصل إلى 381 يورو.