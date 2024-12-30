للمرة الأولى منذ سقوط الأسد.. طائرة مساعدات قطرية تصل إلى مطار دمشق

وصلت اليوم الإثنين، طائرة قطرية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إنسانية وفنية، وهذا للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، وصلت طائرة المساعدات إلى دمشق وهي محملة بمساعدات إنسانية. تتضمن سيارات إسعاف وأدوية مقدمة من صندوق قطر للتنمية.

وجاء في البيان أن المساعدات القطرية تأتي ضمن الجسر الجوي الذي تسيره قطر لإغاثة الأشقاء في سوريا ومعالجة أوضاعهم.

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