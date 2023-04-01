للمرة الأولى منذ 12 سنة.. وزير الخارجية السوري يزور مصر

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، نظيره السوري فيصل المقداد الذي يجري زيارة إلى القاهرة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري منذ 12 عاما.

وحسب بيان الخارجية المصرية، قلقد عقدا الوزيرا لقاء ثنائيا مغلقا أعقبته جلسة محادثات موسعة بين وفدي البلدين تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها.

وأضاف ذات البيان، ان الطرفان اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة.

ونقلت الخارجية المصرية عن الوزير سامح شكري تأكيده دعم القاهرة الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت ممكن.

واكد ذات المتحدث، ان التسوية الشاملة من شأنها أن تضع حدا للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية، وتضمن استعادة سوريا أمنها واستقرارها الكاملين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن تطلع بلاده لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التضامن العربي مع سوريا كي تتمكن من تجاوز أزمتها.