للوقاية من كورونا.. غرف فردية للطلبة بالإقامات الجامعية والوجبات محمولة

اتخدت مديرية الخدمات الجامعية كافة الاحتياطات اللازمة لاستقبال الطلبة في احسن الظروف عبر الاقامات الجامعية.

وحسب الخبر الوارد، اليوم الاثنين، في إذاعة عين تموشنت، يأتي هذا في اطار تطبيق البروتوكول الرامي لعودة الطلبة للدراسة بصفة تدريجية، من جهة ومن جهة أخرى، للوقاية من انتشار فيروس كورونا

وتم في هدا الصدد اتخاد قرار بتخصيص غرف فردية لكل طالب تفاديا لانتقال العدوى.

وأشار ذات المصدر أنه فيما يخص تقديم الوجبات، ستكون محمولة، عوض الوجبات في المطعم.

كما كشفت عن تخصيص 50 بالمئة من المقاعد لنقل الطلبة بالنسبة للنقل الجامعي، مع اجبارية التعقيم في كل دورية.