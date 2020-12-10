لليوم الـ28 على التوالي..قصف الجيش الصحراوي متواصل على معاقل قوات “المخزن”

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، بيان، كشفت فيه عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، إن جيش التحرير الصحراوي، واصل لليوم الـ28، هجماته المركّزة على مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، نهار اليوم، نقاط تخندق الإحتلال المغربي في منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس مرتين متتاليتين.

وفي نفس القطاع دك قصف الجيش الصحراوي، معاقل جيش المخزن في منطقتي اكويرة ولد ابلال والعرية.

كما استهدف القصف الصحراوي مواقع جنود الاحتلال في منطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة، يضيف نفس البيان.