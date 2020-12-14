لليوم الـ32 على التوالي..قصف “البوليزاريو” متواصل على معاقل جيش “المخزن”

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين، بيان، كشفت فيه عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، إن جيش التحرير الصحراوي، واصل لليوم الـ32، هجماته المركّزة على مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الأحد، تخندقات الإحتلال المغربي في منطقتي ألفيعين وروس بنعميرة بقطاع الفرسية.

بالإضافة الى قصف عنيف على معاقل جيش المخزن بقطاع السمارة، يضيف نفس البيان.

أما اليوم الإثنين، فقد استهدف القصف قواعد جيش الإحتلال المغربي في منطقة أمگلي النبكة بقطاع آمگالا ومنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس وقطاع البكاري.

كما تم قصف منطقتي روس فدرة لگطيطيرة وبن زكة بقطاع حوزة.