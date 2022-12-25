إعــــلانات
الرياضة

لموشية: “كنا نستهدف الفوز أمام الساورة والتعادل لا يخدمنا”

بقلم كريم تيغرمت
لموشية: “كنا نستهدف الفوز أمام الساورة والتعادل لا يخدمنا”
  • 148
  • 0

اعتبر مدرب وفاق سطيف، خالد لموشية، بأن التعادل الأخير لفريقه أمام شبيبة الساورة لا يخدمهم، كونهم كانوا يستهدفون الفوز بالمباراة.

وصرح لموشية، للصفحة الرسمية للوفاق: “دخلنا في ضغط خلال هذه المباراة، بسبب رغبتنا الكبيرة في احراز الفوز”.

كما أضاف: “التعادل السلبي لا يخدمنا، كوننا كنا نستهدف الفوز، لكن علينا مواصلة العمل تحسبا لباقي المشوار”.

وتابع خالد لموشية: “علينا القيام بتقييم عام لمردود للفريق الخاص بمرحلة الذهاب، قبل مباشرة تحضيراتنا لمرحلة العودة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/HtLjG
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر