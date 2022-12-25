لموشية: “كنا نستهدف الفوز أمام الساورة والتعادل لا يخدمنا”

اعتبر مدرب وفاق سطيف، خالد لموشية، بأن التعادل الأخير لفريقه أمام شبيبة الساورة لا يخدمهم، كونهم كانوا يستهدفون الفوز بالمباراة.

وصرح لموشية، للصفحة الرسمية للوفاق: “دخلنا في ضغط خلال هذه المباراة، بسبب رغبتنا الكبيرة في احراز الفوز”.

كما أضاف: “التعادل السلبي لا يخدمنا، كوننا كنا نستهدف الفوز، لكن علينا مواصلة العمل تحسبا لباقي المشوار”.

وتابع خالد لموشية: “علينا القيام بتقييم عام لمردود للفريق الخاص بمرحلة الذهاب، قبل مباشرة تحضيراتنا لمرحلة العودة”.