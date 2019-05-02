«لم أوظف ابنتي في الجوية ومن حقها الترقية إلى نائب مدير تجاري في الشركة»

قال إن التوظيف بالمحسوبية إشاعة.. بخوش علاش مدير عام الجوية الجزائرية في حوار لـ النهار:

لست متخوفا من قرارات السلطات في إسقاط رؤوس مديري الشركات وزيادة أجور موظفي فرنسا مستحقة

لن نستأجر طائرات في موسم الحج القادم.. وسنقوم بطلب قرض لدعم أسطولنا

قال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، إن تنظيم الرحلات الجوية من المحطة الدولية الجديدة سيكون بصفة تدريجية وجزئية.

وذلك على مدار خمسة عشر يوما القادمة، لتكون عملية البرمجة كليا باتجاه كافة دول العالم، مشيرا في المقابل إلى أن استفادة ابنته «صافية علاش» من ترقية مؤخرا إلى منصب نائب مدير تجاري.

هو أمر عادي لأنها مواطنة جزائرية ومن حقها الاستفادة من التوظيف والترقية، أما بشأن إمكانية استئجار طائرات تحسبا لموسم الحج القادم، فأكد أن ذلك لن يكون.

بالأمس كانت الانطلاقة الرسمية لأولى الرحلات الجوية الدولية عبر المحطة الدولية الجديدة، هل من قيمة مضافة ستعود على شركة الخطوط الجوية الجزائرية؟

أكيد أن هناك قيمة مضافة بدليل أن خدمات شركتنا ستتحسن بكثير لفائدة الزبائن وكذا من حيث الاستعداد لتحويل المحطة الجديدة إلى «هاب» أو ما يعرف بمحطة عبور لمختلف شركات الطيران العالمية.

تدشين المحطة الدولية الجديدة لمطار هواري بومدين اقتصر على الرحلات الجوية باتجاه العاصمة الفرنسية باريس، متى ستتم برمجة باقي الرحلات الأخرى باتجاه بقاع العالم؟

برمجة الرحلات الدولية ستتم بصفة جزئية وتدريجية، فبالأمس برمجنا رحلات باريس والإثنين القادم سنبرمج كافة المدن الفرنسية والإثنين الذي يليه ستفتح المحطة أمام كافة الرحلات الجوية الدولية.

يعاب على الجوية الجزائرية تأخر مواعيد انطلاق رحلاتها الجوية، اليوم بعد تدشين المحطة الدولية الجديد وفي ظل المنافسة الشديدة التي ستعرفها الشركة، كيف سيتم التخلص من الخلل؟

تأخر الرحلات الجوية سيختفي لاحقا، كون المحطة الجديدة وفي أول تجربة لها كانت، أمس، ببرمجة رحلة باتجاه العاصمة الفرنسية باريس.

أين تمكنا من ضمان ركوب مئة وخمسين مسافرا في ظرف عشرين دقيقة، عكس ما كان عليه الوضع سابقا، أين كنا نستغرق ساعة.

مشروع اقتناء ثلاثين طائرة أين وصل؟

المشروع لايزال قائما إلى حد الآن، وننتظر إشارة الوزارة الأولى لاستكماله والتأخر يرجع إلى تغير الحكومات.

هل وفّرتم الغلاف المالي المخصص لاقتناء هذا الأسطول؟

سيكون عن طريق قرض بنكي مقابل امتيازات.

وما هي هذه الامتيازات؟

الشروع في تسديد الدين يكون بعد مرور ثماني سنوات على عمر القرض البنكي.

بعد الانتهاء من عملية اقتناء طائرات جديدة ومباشرة الرحلات الجوية عبر المحطة الجديدة، هل سيتم فتح باب التوظيف؟

التوظيف في شركة الخطوط الجوية الجزائرية حاليا ومستقبلا سيكون حسب الحاجة.

التوظيف في الجوية الجزائرية غالبا ما يكون بالمحسوبية، ما تعليقكم على ذلك ومنذ مجيئكم للشركة ما تقييمكم له؟

لا يوجد توظيف بالمحسوبية ومنذ مجيئي لم أوظف أحدا.

من جهة تقولون أن التوظيف بالمحسوبية مجرد إشاعات، وفي المقابل ابنتكم علاش صافية استفادت مؤخرا من ترقية إلى منصب نائب مدير تجاري بالجوية الجزائرية، ما تعليقكم؟

ابنتي جزائرية ولها الحق في التوظيف كغيرها من الجزائريات، لم أوظفها أنا في الجوية الجزائرية ولم أقم بترقيتها، وإذا كانت ابنتي استفادت من امتيازات هنا من حقكم التنديد.

كنتم قد أكدتم في أكثر من مرة استحالة إقراركم لزيادات في أجور عمال الجوية الجزائرية، ومؤخرا ممثل المؤسسة بفرنسا، زهير هواوي.

أفرج عن زيادات لموظفي شمال فرنسا، هل هذا حرام على موظفي الشركة محليا وحلال على أولئك الذين يشتغلون في الخارج؟

موظفو الجوية الجزائرية في فرنسا لم يستفيدوا من زيادات منذ عام 2010 ولديهم اتفاقية خاصة بهم مع الجوية الفرنسية.

تم بموجبها إقرار زيادات ضئيلة تصل إلى مئة أورو في السنة، على عكس موظفي الشركة في الجزائر الذين تضاعفت رواتبهم خلال التسع سنوات الأخيرة.

الجوية الجزائرية ومسلسل الإضرابات المفاجئة إلى أين؟

علينا المحافظة على استقرار المؤسسة من أجل التصدي للمنافسة.