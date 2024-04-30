لندن: عدة جرحى في هجوم بـ”السيف” واعتقال المشتبه به

أصاب رجل عدة أشخاص بسيف في منطقة هاينو في لندن، قبل أن يتم القبض عليه.

وأعلنت الشرطة في حي ريدبريدج بلندن اليوم الثلاثاء أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عامًا. في هينو بشرق لندن، بعد مهاجمة المارة بالسيف، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

وأوضحت في بيان صحفي أنه تم استدعاؤها “قبل الساعة السابعة صباحًا بقليل”. إلى هذه المنطقة من لندن، حيث قال شهود إن “الناس تعرضوا للطعن”.

وأفاد شاهد استشهدت به صحيفة التلغراف أنه رأى رجلاً “يركض بسيف ساموراي”. والذي “طعن أربعة أشخاص بعد أن اصطدم بمنزل بشاحنته”.

و”تم القبض على رجل يحمل سيفا”، يشير البيان الصحفي للشرطة المنشور على موقع X. والذي يحدد أنه وفقا للشهادات التي تم جمعها في الموقع، هاجم المشتبه به المارة “واثنان من ضباط الشرطة”.

وعلى نفس الشبكة الاجتماعية، تشير خدمة الإسعاف في لندن إلى أن “خمسة أشخاص” تم علاجهم ونقلهم إلى المستشفى.

وقال أدي أديلكان، مسؤول الشرطة في البيان الصحفي: “لا نعتقد أن التهديد مستمر”. في الحي و”لا نبحث عن مشتبه بهم آخرين”. وأضاف: “لا يبدو أن هذا الحادث مرتبط بالإرهاب”.