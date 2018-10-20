لهبيري: “سنتعاون مع الإعلام لخدمة أمنية راقية مدعمة بخبر موضوعي”

قال المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، إنّ العلاقة المتينة مع وسائل الإعلام الوطنية، تهدف أساسا لاستجابة متطلبات المواطن قصد حمايته وممتلكاته.

وفي رسالة تهنئة بعث بها لوسائل الاعلام الوطنية يحوز “النهار أن لاين”، على نسخة منها بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة، هنأ لهبيري المكاسب المتعددة التي حققتها الأسرة الإعلامية في الجزائر.

واغتنم لهبيري السانحة، للتنويه بجهود الأسرة الإعلامية في الجزائر، في ظل النظرة الجديدة في ميدان الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، بما يخدم الكلمة الصادقة والهدف النبيل من أجل تنوير الرأي العام خدمة للوطن.