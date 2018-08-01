لهبيري يهنئ المدير العام للجمارك بعد احباط محاولة تهريب 2 مليون أورو

هنأ اليوم الأربعاء العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني، باسم كافة مستخدمي الأمن الوطني، المدير العام للجمارك الجزائرية، على إثر العملية النوعية التي حققتها مصالحه.

والمتمثلة في حجز أكثر من 2 مليون أورو، كانت بحوزة شخص حاول تهريبها عبر المركز الحدودي البري بطيطة تبسة.

كما أشاد المدير العام للأمن الوطني، بالمناسبة بيقظة وإحترافية أعوان الجمارك، والتي تترجم مدى تجند ووعي أفراد الأسلاك الأمنية المشتركة لمواجهة كل أشكال الجريمة التي تهدد المجتمع.

كما نوه العقيد لهبيري، بالشراكة الفعالة بين مختلف المصالح الأمنية، مؤكدا بأن تعزيز التنسيق الفعال فيما بينها يعتبر الحصن المنيع والوحيد لمواجهة الجريمة العابرة للحدود بمختلف أشكالها.