لهذا أنهت البرتغال منح التأشيرة الذهبية

أعلنت السلطات البرتغالية أن الإقامة في البلاد عن طريق برنامج الاستثمار لن تكون متاحة بعد الآن. تم دفع القرار بسبب أزمة الإسكان المستمرة في البلاد، حيث ارتفعت أسعار المساكن بينما ظلت الأجور البرتغالية كما هي.

وبشكل أكثر تحديدًا، ارتفعت أسعار الإيجار بنسبة 37 في المائة في عام 2022 وحده. مما يجعل من المستحيل تقريبًا على العديد من المواطنين تحمل تكاليف السكن.

ودفع هذا الوضع السلطات إلى إنهاء التأشيرة الذهبية وأيضًا اتخاذ تدابير. مثل حظر تراخيص الإيجار قصيرة الأجل في مراكز المدن البرتغالية. والتي تهدف إلى زيادة إيجارات Airbnb التي قللت من المساكن المتاحة لسكان المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لتمكين استخدام العقارات التجارية للمعيشة دون الحاجة إلى الحصول على تصريح. كما تريد الدولة توفير الأراضي لتطوير مشاريع الإسكان الميسور التكلفة.

كما تناقش السلطات إجراء يخفض الضريبة على دخل الإيجار إلى 25 في المائة، بانخفاض ثلاث نقاط مئوية.

في الوقت نفسه، تتمثل الفكرة في تسريع عمليات الترخيص المطولة، والتي يمكن أن تستغرق سنوات في كثير من الأحيان. من خلال معاقبة المجالس التي تستغرق وقتًا طويلاً لمنح مثل هذه التراخيص.

من بين هذه التدابير التي أدخلتها السلطات البرتغالية، فرصة دفع الإيجار بعد ثلاثة أشهر من عدم السداد. وهو ما من المتوقع أن يعزز سوق الإيجارات.

كما ستقدم الحكومة مبلغ 200 يورو في محاولة لدعم الأسر التي تنفق 35 في المائة من دخلها على الإسكان.

وبالنسبة للتأشيرات الذهبية الممنوحة بالفعل، لن يكون هناك مجال للتجديد. إلا إذا كانت المنازل التي اشتروها مخصصة للإقامة الأساسية لهم أو لأطفالهم. أو إذا تم وضع العقار بشكل دائم في سوق الإيجار.

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