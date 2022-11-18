لهذا السبب رفضت إيفانكا ترامب مساندة والدها في الإنتخابات

أصدرت إيفانكا، ابنة دونالد ترامب، والمستشار السابق لوالدها بيانًا، بعد دقائق من إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى لسباق البيت الأبيض 2024، معلنة عدم مساندتها له .

وأكدت إيفانكا، أنها لا تخطط للانخراط في السياسة وأن الأولوية الفترة المقبلة لأطفالها.

وجاء في البيان: “أنا أحب والدي كثيرًا. هذه المرة أختار إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة. لا أخطط للانخراط في السياسة”.

وأضافت: “بينما سأحب والدي دائمًا وأدعمه، سأفعل ذلك بعيدًا عن الساحة السياسية. أنا ممتنة لشرف خدمة الشعب الأميركي وسأظل دائمًا فخورة بالعديد من إنجازات إدارتنا”.

وأطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، حملته لسباق 2024 لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.

وكان أفراد عائلته، بينهم زوجته ميلانيا، وابنه إريك، متواجدين، وحتى زوج إيفانكا جاريد كوشنر، فيما غابت الابنة.

هذا وولدت إيفانكا ترامب في مانهاتن في الثلاثين من أكتوبر 1981. وهي الطفلة الثانية لترامب من زوجته الأولى إيفانا التي انفصلت عن ترامب عام 1992 عندما كانت ابنتها في الـ11 من عمرها.

وسارت إيفانكا على خطى والدتها وبدأت مسيرتها في عالم الأزياء والموضة عندما كانت بعمر المراهقة. وشاركت في عدد من عروض الأزياء بعضها في دار أزياء فيرساتشي.

وتعرفت على زوج المستقبل جاريد كوشنر عام 2005، لتبدأ العلاقة التي تطورت بمرور الوقت حتى يوم زفافهما في 25 أكتوبر عام 2009.

وفي عام 2007 أطلقت إيفانكا مجموعتها للمجوهرات إلى جانب ماركة خاصة بها في عالم الأزياء.

وظهرت إيفانكا، إلى جانب والدها في هيئة التحكيم في برنامج الواقع “المتدرب” منذ الموسم السادس وحتى عام 2015.