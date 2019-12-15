لهذا السبب لن تستفيد العصابة من العفو ولو تغير القانون

أكد عبد الرحمان بن عيشة، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، اليوم الأحد، أن الوزيرين الاولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وباقي الوزراء ورجال الأعمال المحبوسين، لن يستفيدوا من العفو، ولو تغير القانون.

وأوضح بن عيشة لـ “النهار”، أن الحكم الذي صدر في حق المتهمين، طبق في فترة زمنية معينة وبقوانين معينة.

وأضاف “المتهمون المتواجدون رهن الحبس، تم إدانتهم بحكم القانون ساري المفعول، لهذا حتى لو قام الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون بتغيير القوانين، لن يستفيد هؤلاء من إجراءات العفو”.

وذكر بن عيشة، بوعود رئيس الجمهورية المنتخب، فيما يخص استمرار محاربة الفساد والمفسدين ومعاقبتهم.

وتوقع المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، أن يقوم عبد المجيد تبون، بإصدار قوانين رادعة وخاصة بتورط المسؤولين في الدولة بقضايا الفساد، خاصة وأنه وعد خلال حملاته الانتخابية، وبرنامجه، بالقضاء على الفساد، واسترجاع هيبة الدولة ونزاهتها وشفافيتها التي فقدها المواطن.