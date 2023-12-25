لهذه الأسباب جدد رئيس الجمهورية إلى عدم اللجوء إلى الإستدانة الخارجية

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلتزامه بعدم اللجوء إلى الإستدانة الخارجية حفاظا على قرارات الجزائر السيادية.

وخلال خطابه للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه قال رئيس الجمهورية لا نمشي للمديونية لاننا نعرف قيمة المدنيونية واثارها على النخوة الجزائرية وكذا على كلمة الحق للجزائر.

وأضاف الرئيس تبون ان عاش في مرحلة كان فيها عضوا في الحكومة لمشات للمدنيونية.. كأنك ترمي الزيت على النار.

وتابع رئيس الجمهورية أن المديونية تحرم المواطن الكريم من اذنى حقوقه.

واكد الرئيس تبون بخصوص المديونية ان نراجع انفسنا وإقتصادنا وما هو غير ضروري لا نستورده.