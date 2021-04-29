لوحايدية.. حجز 95 طن من الزيت وتسجيل 35 ألف محضر قضائي ضد التجار

أكد المدير العام للرقابة وقمع الغش، محمد لوحايدية، اليوم الخميس، أن أعوان الأمن حجزت 95 طن من مادة الزيت.

وأوضح لوحايدية، أن هذه العمليات جعلت مادة الزيت تعود إلى رفوف المحلات التجارية بشكل طبيعي.

وعلى صعيد آخر قال المتحدث، أن الحصيلة الرقابية لقطاع التجارة في الثلاثي الأول من العام الحالي بلغت 414 ألف تدخل.

وأسفرت التدخلات إلى تحرير حوالي 36 ألف مخالفة و35 ألف محضر متابعات قضائية بسبب مخالفات مختلفة.

وأضاف المدير العام، أن الرقم المسجل، زاد بنسبة 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في سنة 2020.