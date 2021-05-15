لوحة بيكاسو “ماري تيريز” تباع بـ 103.4 مليون دولار في مزاد

بيعت اليوم السبت، لوحة زيتية للرسام الاسباني بابلو بيكاسو بلغت 103.4 مليون دولار في مزاد لدار كريستيز بنيويورك .

وحسب وكالة سبوتنيك، حطمت اللوحة التاريخية تنبؤات ما قبل البيع التي وصلت إلى 55 مليونا.

وفي سياق ذي صلة، احتلت نهار الخميس لوحة “المرأة الجالسة قرب النافذة” لمحبوبة بيكاسو ماري تيريز، مقتنيات ليلة امس.

وجرت حيثياتها تحت عنوان “المزاد المسائي لأعمال من القرن العشرين”.

وفي هذا الصدد، افاد كيث جيل رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في كريستيز لندن ان اللوحة ظهرت في معرض (بيكاسو 1932.

كما اوضح “جيل” عدم عرض اللوحة في المزاد للبيع منذ 2013 بالرغم من روعتها .

وحسبما أكدته، دار كريستيز فقد سافرت اللوحة إلى مزاد من كاليفورنيا عبرالإنترنت بعد المزايدة.

للتذكير، تمثل لوحة ماري تيريز خامس الاعمال الفنية للرسام بابلو بيكاسو، والتي بيعت بازيد من 100 مليون دولار.