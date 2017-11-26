لوحة رسمها هتلر تباع في هولندا بـ 75 سنتا

إشترى رجل بمحض الصدفة في هولندا، لوحة رسمها الزعيم النازي أدولف هتلر بالألوان المائية.

اللوحة تحمل اسم “قاعة البلدة القديمة” و اشتراها الرجل في “سوق البراغيث” وهي سوق للأشياء العتيقة بقيمة 75 سنتا فقط.

وعند عودته إلى بيته لاحظ وجود توقيع هتلر الشهير أسفل اللوحة.

و لم ترغب ابنة مالك اللوحة في الإحتفاظ بمثل هذا العمل الفنّي في المنزل.

وحاولت بيعها، لكن دور المزادات العلنية رفضت عرضها للبيع.

وفي نهاية قامت المرأة بإهداء اللوحة للمعهد الهولندي للتوثيق العسكري.

و قد سبق التحقق من هوية الفنان الذي رسم اللوحة ،للتأكد بأن أدولف هتلر بنفسه رسم تلك اللوحة المائية.