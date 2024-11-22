لوحة فنية.. بيع أغلى موزة في التاريخ!

إشترى رجل أعمال صيني في مجال العملات المشفرة، يدعى جاستن صن، موزة، بسعر خيالي.

الموزة عبارة عن لوحة فنية بعنوان “الكوميدي” للفنان موريزيو كاتيلان، وتم بيعها في مزاد علني بدار سوذبي للمزادات في نيويورك مقابل حوالي 5.2 مليون دولار.

ورغم أن سعر الموزة الواحدة لا يتجاوز 36 سنت أمريكي، إلا أن هذه الموزة، تم بيعها بسعر خيالي.

الأمر المثير للجدل هو أن الرجل الذي إشترى الموزة ينوي أن يأكلها، وبالتالي لن تكون أغلى موزة في التاريخ فحسب، بل أغلى “وجبة” موز.

واللوحة الفنية عبارة عن موزة مثبتة على حائط بشريط لاصق، وظهرت لأول مرة في العام 2019، في إصدار من 3 أعمال فنية.

وحصل الشاري، على موزة ولفافة من شريط لاصق وشهادة أصالة وتعليمات حول كيفية تثبيت العمل.

وقال رجل الأعمال، في بيان إن عمل كاتيلان “يمثل ظاهرة ثقافية تربط بين عوالم الفن والميمات ومجتمع العملات المشفرة”. غير أنه أبلغ دار المزاد أنه يُخطط لأكل الموزة.

وقال رجل الأعمال، الذي شاهد المزاد من هونغ كونغ، أنه “في الأيام المقبلة، سيتناول الموزة شخصيًا كجزء من هذه التجربة الفنية الفريدة. تكريمًا لمكانتها في كل من تاريخ الفن والثقافة الشعبية”.

وظهرت أعمال كاتيلان الفنية لأول مرة في معرض آرت بازل ميامي بيتش. حيث باعت صالة بيروتين 3 نسخ من عمل “الكوميدي” مقابل 120 ألف دولار إلى 150 ألف دولار لكل منها.

لكن الحشود أثبتت أنها مزعجة وقام فنان الأداء ديفيد داتونا بانتزاع الفاكهة من الحائط وأكلها.

وعادت الموزة في دار سوثبي، بتقدير يتراوح بين مليون دولار و1.5 مليون دولار. لكن السعر النهائي بلغ 5.2 مليون دولار، يضاف إليها رسوم دار المزاد، ليصل إجمالي سعرها إلى 6.2 مليون دولار.