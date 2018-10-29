 لوح: التحول الإقتصادي لن يتحقق إلا بتنويع الثروة ومحاربة الفساد

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن المحافظة على الدينامكية في التحول الإقتصادي لن تتحقق كاملا إلا بعد تخطي التبعية من المحروقات.

واضف خلال كلمة له في زيارة عمل الى ولايةسطيف، قال الوزير لوح، ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يشدد ويحرص على تنويع مصادر الثروة والدخل.

لاسيما في مجال الفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة وغيرها،وهذا من خلال مراجعة التحصيل الجبائي وشفافية المعاملات مع التصدي لمظاهر الفساد.

مشيرا في ذات السياق، ان تضخيم الفواتير والتجارة الخارجية والمحافظة على الممتلكات الذي يتضمن حسن الآداء.