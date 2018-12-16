كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ليلة الإثنين، أن الجزائر أمضت إتفاقية دولية أممية تنص على محاربة الفساد بكل أنواعه والوقاية منه.

ولدى نزوله ضيفا على التلفزيوني العمومي، سهرة اليوم الأحد، قال أنه من أحد بنود هذه الإتفاقية الأممية إستعراض تجارب الدول لبعضها البعض في مجال مكافحة الفساد.

وأوضح الوزير، أن القرعة لتبادل الإستعراض والتقييم، أوقعت الجزائر مع نظيرتها سويسرا حيث أصدرت الجزائر تقريرا مفصلا على دولة سويسرا في مجال مكافحة الفساد.

كما أضاف لوح، أن الجزائر خضعت لتقييم من طرف دولتان فيما لم يفصح عن أسمائهما.