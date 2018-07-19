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لوح: الجزائر بفضل قضائها وجيشها ومصالحها الأمنية تصدت للإرهاب

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لوح: الجزائر بفضل قضائها وجيشها ومصالحها الأمنية تصدت للإرهاب
بقلم أمينة ج

قال وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، أن الجزائر بفضل قضائها وجيشها ومصالحها الأمنية، تصدت لجريمة الإرهاب

ونبهت بخطورة هذه الجريمة وامتدادها عبر الأوطان.

وأضاف الوزير خلال مراسم  حفل تنصيب النائب العام بمجلس قضاء تيبازة اليوم الخميس،أن الجزائر مازالت تؤمن أن القضاء على جريمة الإرهاب يكمن في الاستمرار في مكافحتها.

موضحا أن مكافحة جريمة الإرهاب يتطلب التعاون الإيجابي و التضامن من أجل القضاء على هذه الأفة من الناحية الفكرية والإقتصادية والإجتماعيةوذلك خدمة للأمن والاستقرار.
مؤكدا في ذات السياق، أن الجزائر مبادئها واضحة في التصدي لهذه الأفة لسنوات طويلة، وهو ماعبر عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.


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