لوح: “الرئيس بوتفليقة خلص الجزائر من المديونية بفضل سياسته الرشيدة”

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن الجزائر سارت في درب النمو وتغيرت من احوال الى أحوال أفضل بفضل السياسة الرشيدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وخلال كلمة له في أعقاب تدشين مشاريع تابعة للقطاع لولاية سطيف،قال الوزير أن الجزائر وبقرارحر سيد لا منطلق له ولا غاية خدم الرئيس الوطن والمواطن.

واضاف ان عناية رئيس الدولة ،حافظت على توجهات البلاد الكبرى بعد تهاوي أسواق المحروقات ،لاسيما تخليض البلاد من المديونية.

مشيرا في ذات السياق، أنها مستمرة خاصة في المجهودات التي بذلت مع الدول المصدرة وتوازن أسعار المحروقات وهو ما شهدته الجزائر في إتفاق 2016 والإتافق الأخير بعد أنعقاد منظمة الأوبك أخيرا.