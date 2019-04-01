لوح: انتهت مهمتي كوزير وأنا راض على ما حققته بقطاع العدالة

صرح وزير العدل السابق، الطيب لوح، أنه راض على ما حققه خلال فترة عمله كوزير.

وأشار اليوم، خلال حفل تسليم المهام، للوزير الجديد سليمان براهيمي، أنه حقق ما سمحت به الظروف من انجازات لصالح الوطن.

وقال “في هذه اللحظات التي تنتهي فيها مهامي كوزير للعدل، يسعدني ان اعبر لرئيس الجمهورية على شكري الجزيل، للثقة التي وضعها في شخصي الضعيف للاشراف على هذا القطاع الحساس”.

وأضاف “أظنني بعد كل هذه السنوات من العمل الذي قمت به بكل اخلاص، لهذا البلد الذي اكرمني الله بالانتماء اليه، قد حققت ما سمحت به الظروف من انجازات لصالح الوطن، والجزائريات والجزائريين، ما استطعت اليه سبيلا”.

وتوجه في ختام كلمته، بالتهنئة لوزير العدل الجديد، سليمان ابراهيمي على الثقة التي وضعت فيه من قبل الرئيس، متمنيا له النجاح في مهامه.