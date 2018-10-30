لوح: مبدأ الدفع بعدم الدستورية سيساهم في تطهير المنظومة القانونية

شدّد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على أن تطبيق مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين

يجعل من المواطن طرفا فاعلا في ضمان إحترام حقوقه الدستورية وعنصرا مساهما في ترقية دولة الحق والقانون.

وأكد لوح أن الأحكام الدستورية الجديدة المتصلة بهذه الآلية، تمثل وسيلة بين يدي المواطن لحماية حقوقه وحرياته الأساسية.

عبر تمكينه وبصورة غير مباشرة، من تفعيل إجراءات إخطار المجلس الدستوري، طالما إعتبر أن حكما تشريعيا ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

و تبرز أهمية هذا الحق الأساسي الجديد في أنه سيساهم في تطهير المنظومة القانونية الوطنية من الأحكام القانونية المخالفة للدستور.

حيث كان من الطبيعي أن يتوج مسار إصلاح قطاع العدالة بمثل هذه الخطوة الجريئة و النقلة النوعية.

التي جعلت الجزائر في مصف الدول ذات التقاليد الدستورية و الديمقراطية العريقة.