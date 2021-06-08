لوراري: نسبة المشاركة في التشريعيات قد تتجاوز 50 بالمائة

توقع أستاذ القانون الدستوري، رشيد لوراري، ارتفاع حجم المشاركة في الانتخابات التشريعية.وقال لوراري في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن تتجاوز نسبة المشاركة في التشريعيات، 50 بالمائة.

واعتمد أستاذ القانون في توقعه، على أرقام ومعطيات موضوعية كعدد القوائم “2288” وعدد الاستمارات المقبولة “حوالي سبعة ملايين”.وتدخل الجزائر، منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، مرحلة الصمت الإنتخابي. بعد 20 يوما من الحملة الإنتخابية والتي تنافس فيها نحو 2288 قائمة على إبراز قدراتهم من أجل استمالة الناخبين.

وأوضح لوراري، أن ما يسمى إعلاميا بـ”الصمت الإنتخابي” يمنع على أيٍّ كان القيام بأي نوع من أنواع النشاط التي قد تشكل دعاية انتخابية، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التواصل الإجتماعي وسبر للآراء، ويتعرض صاحبها للمتابعة القضائية.مضيفا إن الحكمة من إقرار هذا الصمت الإنتخابي رغبة من المشرع في منح الناخب الوقت الكافي للقيام بوقفة تقييمية لمختلف البرامج و المرشحين.

وحول للخطاب المعتمد خلال الحملة، أكد أستاذ القانون، أن الخطاب كان مختلفا من قائمة لأخرى.موضحا إن فهناك من وُفق لدرجة مقبولة وهناك أغلبية لم ترق خطاباتها للمستوى وبقيت حبيسة “المحلية”. وهي بالتالي تصلح لأن تكون خطابات للإنتخابات المحلية والولائية أكثر منها للبرلمان.