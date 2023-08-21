لوعيل يفوز بعضوية في المكتب التنفيذي لاتحاد البحر الأبيض المتوسط لألعاب القوى

انتخب رئيس الاتحادية الجزائرية، لألعاب القوى، ياسين لوعيل، عضوا في المكتب التنفيدي لألعاب القوى لاتحاد البحر المتوسط لألعاب القوى.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، عبر صفحتها على “فيسبوك” بأنه على هامش فعاليات البطولة العالمية لألعاب القوى بودابست المجر 2023، نظم اتحاد البحر المتوسطي لألعاب القوى اليوم الإثنين 21 اوت 2023، الجمعية العامة الانتخابية.

مشيرة إلى أن الجمعية، أسفرت على فوز رئيس الإتحاد الجزائري لألعاب القوى ياسين لوعيل بعضوية المكتب التنفيدي لألعاب القوى لاتحاد البحر المتوسط.

ونقلت الاتحادية، تصريحات لياسين لوعيل، شكر فيه ممثلي الإتحادات على الثقة التي وضعوها في شخصه.

كما قدم ذات المتحدث جزيل الشكر للعيد بسو،العضو الفعال في الاتحاد الجزائري لألعاب القوى، الذي رافقه في هذه الجمعية العامة الانتخابية: “ومن خلالها تمكنا من الفوز بعضوية المكتب التنفيذي.”