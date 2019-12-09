لوكال: تسوية وضعية 1950 عون موظف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل

كشف وزير المالية محمد لوكال، أنه سيتم تسوية وضعية 1950 عون موظف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل.

وأضاف أنه سيتم توظيف خلال 2020 و2021 قدر كبير من الموارد البشرية على غرار المهندسون والتقنيون في الإعلام الآلي.

جاء هذا خلال تدخله في لقاء مخصص لمخطط عمل المديرية العامة للضرائب لزيادة التحصيل الجبائي العادي.

وكشف الوزير، أن تطوير رقمنة النظام الجبائي وتعزيز الوسائل البشرية والمادية يشكلان أهم محاور مخطط عمل المديرية العامة للضرائب.

كما أن الحكومة عاقدة العزم على تأهيل وتحديث وأنسنة الإدارة الجبائية من أجل زيادة الإيرادات الجبائية العادية للبلاد.

وأضاف لوكال، أن الضريبة كمصدر الإيرادات يجب أن تضطلع بمهمتها الإقتصادية ومساهمتها كعنصر محوري للنمو.