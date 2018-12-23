لوكال: ضخ أزيد من 1000 مليار في الخزينة العمومية شهر نوفمبر الماضي

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، اليوم الأحد، عن ضخ أزيد من 1000 مليار في الخزينة العمومية شهر نوفمبر الماضي.

وخلال عرضه، الحصيلة السنوية للبنك، أمام نواب البرلمان، كشف أن احتياطي الصرف قد بلغ 82،12 مليار دولار نهاية نوفمبر 2018.

وأشار أن الانخفاض المستمر لاحتياطي الصرف، لا يمكن أن يكون مستدام على المدى المتوسط.

وأكد أن هذا يتطلب جهودا، لرفع صادرات خارج المحروقات، إلى جانب احتواء الواردات

أما التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية، فقد بلغ سبتمبر الماضي 4005 مليار دينار، 1470 مليار منها، موجهة لتغطية العجز المالي للخزينة العمومية، والباقي لتمويل الدين العمومي.