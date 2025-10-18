لوكا زيدان يتألق رفقة غرناطة الإسباني

خطف الحارس الجديد لـ”الخضر” لوكا زيدان، الأنظار في افتتاح لقاءات الجولة الـ 10 للدرجة الثانية الإسبانية، والتي كان فيها ناديه غرناطة، أمس الجمعة، على موعد مع ملاقاة المُضيف أندورا.

وساهم زيدان، الذي بصم خلال تربص أكتوبر الجاري، على أول ظهور رسمي له بألوان المنتخب الجزائري، بمناسبة لقاء أوغندا. الثلاثاء الماضي. بشكل كبير في عودة غرناطة بنقطة التعادل، بعدما انتهى اللقاء مثلما بدأ.

وحسب موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات. فإن حامي عرين “الخضر” الجديد. كان أفضل لاعب من جانب ناديه، بتقييم 7.7/10.

ونجح لوكان زيدان، في صد 3 كرات واحدة من تسديدة داخل منطقة الجزاء. كما أنه بصم على خروج موفق للكرة في مناسبتين اثنين.

إلى جانب التقاط عالٍ للكرة في مناسبة، وربح للالتحام الهوائي في أخرى، مقابل 6 كرات مسترجعة، خلال مباراة غرناطة والمضيف أندورا.

