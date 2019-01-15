“لونشار” لبيع محلات “عدل” بالتقسيط أو “كاش” !

وزارة السكن تأمر مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره

عمليات البيع ستكون عن طريق البيع في المزاد العلني

الإجراء يهدف إلى توفير القضاء على التجارة الموازية في هذه الأحياء

بعض المحلات موجهة للمؤسسات العمومية الخدماتية لكنها غير مستغلة

أمرت وزارة السكن والعمران والمدينة، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بإعادة إحصاء المحلات غير المبيوعة المتواجدة في أحيائها، وذلك تمهيدا لإعادة بيعها عن طريق المزاد العلني، لتميكن الراغبين في ممارسة الأنشطة التجارية من استغلالها حتى لا تبقى مغلقة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، شرعت في إعادة إحصاء جميع المحلات التي لاتزال ملكا لها، ولم يتم بيعها خصوصا في الأحياء التي وزعت في السنوات الماضية وبقيت مغلقة كليا.

وأضاف ذات المصادر، أن الوزارة أعطت تعليمات صارمة لإعادة بيع المحلات عن طريق المزاد العلني للراغبين في ممارسة نشاطاتهم التجارية في هذه الأحياء السكنية حتى لا تبقى هذه الأخيرة مغلقة، خصوصا أنها تحتاج إلى إعادة بعث الحياة فيها لتمكين قاطنيها من الاستفادة من جميع الخدمات.

كما يشمل المحلات التي ظلت شاغرة ولم تستغل من قبل الجهات المعنية على غرار تحويلها الى مراكز البريد والمؤسسات العمومية ذات الطابع الخدماتي.

ودعت وزارة السكن وكالة تحسين السكن وتطويره «عدل»، إلى بيع جميع المحلات ذات الاستعمال التجاري والخدماتي على مستوى المواقع التي تم الانتهاء من إنجاز برامجها السكني للبيع بالإيجار عبر الوطن.

واهتدت وزارة السكن والعمران والمدينة إلى طريقة جديدة لجلب الأموال، من أجل إتمام ودعم مشاريع مساكن «عدل»، حيث طرحت العديد المزايدات لبيع المحلات في مختف الأحياء السكنية التي تم توزيعها.

وكانت الحكومة قد قررت عرض محلات كل الصيغ السكنية للبيع «كاش» وبالتقسيط، حسب كل برنامج سكني، حيث بإمكان كل المهتمين التقرب من الجهات المعنية لإيداع ملفات طلب شراء هذه المحلات، والتي تقدر بعشرات الآلات على المستوى الوطني لتمكين الشباب من إنشاء مؤسسات مصغرة وخلق نشاطات تجارية، وتسعى الحكومة لبيع المحلات التجارية بهدف توفير فضاءات تجارية للشباب والقضاء على التجارة الموازية، خاصة على مستوى الأحياء الجديدة التي تم تدشينها مؤخرا.