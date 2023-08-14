لياسما تضمن 3 لقاءات ودية في تربص طبرقة التونسية

ضمنت تشكيلة اتحاد العاصمة، لعب 3 لقاءات ودية، في تربصها القادم، الذي سيقام بمدينة طبرقة التونسية، حسبما أكده المدرب عبد الحق بن شيخة.

وفي تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للاتحاد اليوم الاثنين، على هامش اختتام التربص الأول بالعاصمة، أكد بن شيخة، بأن الأمور سارت مثلما خطط له، والفريق يتقدم خطوة بخطوة إلى الأمام.

قبل أن يعرج بن شيخة، للحديث عن التحضيرات القادمة، مع بقاء شهر عن انطلاق الموسم الجديد، وقال: “ينتظرنا تربص بمدينة طبرقة التونسية، سنخوص فيه 3 مباريات ودية”.

وأضاف مدرب الاتحاد: “سيكون العمل الجدي الذي يغلب عليه الطابع التكتيكي، سندخل في مرحلة متقدمة من التحضيرات للوصول إلى الرهانات التي نطمح إليها”.