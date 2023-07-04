إدارة اتحاد العاصمة تهاجم عليق

فتحت إدارة اتحاد العاصمة، النار على رئيس النادي الهاوي، سعيد عليق، متهمة إياه بمحاولة تعكير فرحة الفريق باللقب التاريخي المحقق في منافسة كأس الكاف.

واستنكرت إدارة الاتحاد بشدة التصريحات المضللة التي أدلى بها مسؤول النادي الهاوي في وسائل الإعلام والتي يتهم فيها مسؤولي الشركة الرياضية ذات أسهم لاتحاد مدينة الجزائر بعدم احترامها لقرارات العدالة.

وفي بيان نشرته اليوم الثلاثاء، قالت إدارة الاتحاد إن عليق قام بمقاضاة الشركة الرياضية من أجل نزع رمز مدينة الجزائر الممثل بأسدين من شعار النادي.

مبرزة بأن العدالة فصلت في القضية لصالح النادي الهاوي مع تغريم الشركة الرياضية ذات أسهم بـ 2 مليون دينار.

وقالت إن رمز الأسدين، كان محل أطماع عدّة أندية عاصمية. قبل أن يحظى الاتحاد بشرف نيله. لكن مسؤول النادي الهاوي استغل خلافه مع المالك السابق للفريق ولجأ إلى القضاء من أجل حذفه من شعار اتحاد العاصمة.

كما أكدت الإدراة التزامها بحذف شعار ولاية الجزائر في القميص الجديد الذي سيحمله اللاعبون بداية من شهر أوت القادم.

قبل أن تجدد استنكارها لخرجات عليق، وختمت: “في الوقت الذي كان فريقنا يستقبل التهاني من كل صوب وحذب. نظير تتويجه التاريخي بكأس الكونفدرالية الافريقية. ونيله الإعتراف والتكريم من طرف رئيس الجمهورية، فضّل النادي الهاوي تعكير صفو أفراح واحتفالات أسرة الاتحاد. من خلال قيام مسؤوله بإحياء قضية “الشعار”.